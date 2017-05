Para marcar história, Botafogo lança filme sobre conquista estadual de 1977

Uma das principais conquistar do Botafogo-SP é contada em um documentário lançado nesse sábado (27), em Ribeirão Preto. “77 Eternos Campeões” conta a trajetória do Pantera até o título do primeiro turno do Campeonato Paulista de 1977. A conquista não garantiu o título estadual, mas o feito movimentou Ribeirão e fez crescer o amor pelo futebol no interior paulista.





Uma sessão de cinema desse sábado lançou o filme para o público e contou com a presença de estrelas daquele ano em um cinema na zona sul da cidade.





Idealizado pelo jornalista Igor Ramos, o filme mostra toda a trajetória do time daquele ano, um dos mais prestigiados elencos em quase 100 anos de história do tricolor, e que contava com Sócrates, Zé Mario, João Carlos e Manuel. O documentário traz imagens inéditas da época e histórias narradas por personagens daquele ano, como Sócrates, que já se projetava para o futebol nacional.





Além do filme, o Botafogo também está com uma exposição sobre a conquista no setor Terra Vermelha do Ribeirão Shopping, onde pode ser visto camisas, fotos e vídeos daquela época. A conquista, marcada para sempre na história do Pantera, movimentou a cidade no interior paulista e os jogadores foram recebidos com carreata após a conquista do primeiro turno.





O filme "77 Eternos Campeões” pode ser adquirido no formato de DVD no Pantera Shopping, localizada no Estádio Santa Cruz, pelo valor de R$ 50.