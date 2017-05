Ponto de Opinião: Base vira grande aposta para ressurgimento do Comercial

Com o rebaixamento em 2017 para a quarta divisão do Campeonato Paulista, e sem calendário para o time profissional para o restante do ano, o Comercial aposta nas categorias de base como triunfo para a temporada e como primeiro passo para a reconstrução do elenco para o próximo ano.





A aposta, que já foi ventilada na imprensa local, é de promover boa parte dos atletas do sub-20 para o time profissional em 2018. Para isso, o clube investe nos garotos no campeonato estadual, já que a quarta divisão do Paulista só pode ser disputada por atletas até 23 anos.





Com problemas desde a gestão do presidente Nelson Lacerda, o Comercial passa por problemas que vão desde o péssimo futebol em campo até as especulações e “fofocas” nos bastidores. O atual presidente Brenno Spinelli, que já é visado pelos torcedores para deixar o cargo, comentou sobre as críticas que vinha recebendo, principalmente do que ele chamou de “fofocas de padaria”.





Esse tipo de crítica acontece porque no espaço de comércio do Estádio Palma Travassos existe uma padaria que ser como "ponto de encontro" de fanáticos pelo alvinegro e de diretores e cartolas do clube. Muitos problemas internos e indecisões acabam passando por essa padaria, e muitas vezes a imprensa se aproveita para beliscar uma informação e noticiar da maneira mais parcial possível.





O momento do clube é de reconstrução administrativa. O Conselho Deliberativo deve ser renovado, assim como a presidência. Os torcedores pressionam para que os novos comandantes, que devem ser eleitos antes do previsto, façam um trabalho digno no Leão, e que não deixem o clube a mercê do amadorismo do futebol do interior.





Enquanto isso, as categorias sub-15 e sub-17 voltaram a vencer no fim de semana, diante do maior rival, o Botafogo, Aliás, a rixa continua cada vez maior, principalmente com os protagonismos distintos dos clubes nos tempos atuais. Será que um dia teremos Ribeirão Preto com duas fortes representatividades no futebol brasileiro?





Adendo: Mesmo estando na série C, o Botafogo ainda não deslanchou como deveria. Passou perto de subir a série B em 2017 e agora em 2018 deixou a vaga para a semifinal escapar ao enfrentar um Corinthians menos entrosado (que derrubou todas as previsões e foi campeão paulista).