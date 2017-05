Pottker desembarca em Porto Alegre e espera reverter suspensão: "Muito esperançoso"

(Foto: Tomás Hammes / GloboEsporte.com)

O atacante William Pottker desembarcou em Porto Alegre no início da tarde desta quarta-feira para assinar contrato de quatro anos com o Inter. Por volta das 14h30, o atacante apareceu no pátio do terminal antigo do aeroporto Salgado Filho e foi recebido por cerca de 30 torcedores, que passaram a gritar: "uh, terror! Pottker é matador!".





O artilheiro do Paulistão, porém, ainda tem presença incerta na estreia do Inter na Série B, no próximo sábado, contra o Londrina, fora de casa. Isso porque ele foi expulso na eliminação da Ponte Preta para o Cuiabá, pela Copa do Brasil, e precisa cumprir suspensão em uma competição nacional. Além de trabalhar para regularizá-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o Inter aguarda aval do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que aprecie o recurso do clube para utilizá-lo ainda neste final de semana.





– Para mim, é uma alegria imensa (vestir a camisa do Inter). Para os meus familiares, também. Estou muito esperançoso, espero que reverta isso e possa estrear, até porque preciso estar jogando o quanto antes possível – disse William Pottker em sua primeira manifestação como colorado.





Pottker chega respaldado pelo histórico recente. Foi eleito o craque do Paulistão, além de artilheiro da competição com nove gols, ao lado de Gilberto, do São Paulo. Já fora o goleador do último Brasileirão, ao anotar 14 tentos, mesmo número de de Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport.





Com Pottker, o Inter terá oito opções para o ataque. Atualmente, Antônio Carlos Zago conta com Brenner, Carlos, Roberson, Diego, Nico López, Eduardo Sasha e Marcelo Cirino. Os dois últimos, no entanto, ainda não atuaram nesta temporada pelo clube gaúcho.





Sasha foi liberado recentemente pelo departamento médico, após passar por cirurgia no tornozelo direito, enquanto Cirino foi oficializado no final de abril, em uma negociação que envolveu Flamengo, Atlético-PR e o fundo de investimentos Doyyen Sports.





"Harry Pottker?!"





Com a camisa da Ponte, o apelido "Harry Pottker" ganhou força. A alusão ao famoso bruxo da literatura e dos cinemas tomou forma na torcida da Macaca durante a campanha no Brasileirão. William "fez mágica" ao encerrar a competição como artilheiro, com 14 gols marcados. Em algumas de suas comemorações, chegou a puxar uma varinha de condão para atestar a brincadeira.





Logo após o desembarque no aeroporto Salgado Filho, foi questionado pelos repórteres presentes se voltaria a "fazer mágica", agora com a camisa vermelha. Ele logo tratou de deixar os torcedores "à vontade" para criar apelidos, mas ressaltou a vontade de representar o Inter nos gramados pelo Brasil.





Pottker será apresentado após o treino desta quinta. Seu contrato é de quatro anos. Caso seja liberado, estreará pelo Inter no sábado, às 16h30, quando começa a jornada na Série B diante do Londrina, no Estádio do Café, em Londrina.





Globo Esporte