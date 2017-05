Pratto e Luiz Araújo garantem vitória sobre o Avaí e fim do jejum do São Paulo

(Foto: Marcos Ribolli)

O argentino Lucas Pratto e o garoto Luiz Araújo garantiram a primeira vitória do São Paulo na atual edição do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda à noite, a dupla marcou os gols do triunfo por 2 a 0 sobre o Avaí, no Morumbi. Foi o primeiro triunfo da equipe paulista desde os 2 a 1 contra o Cruzeiro, no dia 19 de abril, pela Copa do Brasil. De lá para cá, a equipe colecionava dois empates e uma derrota.





Com o resultado, o Tricolor somou seus primeiros três pontos na competição – havia perdido para o Cruzeiro, na estreia. Já os catarinenses seguem sem vencer. Somam um ponto, do empate sem gols com o Vitória, na primeira rodada.





Rogério Ceni surpreendeu na escalação ao barrar Maicon e optar por Lugano para fazer companhia a Rodrigo Caio na zaga tricolor. E a defesa começou o jogo provocando calafrios na torcida. O uruguaio se atrapalhou sozinho em duas saídas de bola. Já o colega furou uma bola de forma bisonha. Sorte dos são-paulinos que, na sequência da jogada, o meia Marquinhos, do Avaí, mandou por cima do gol de Renan Ribeiro.





O Tricolor logo abriu o placar. Aos 10, Cícero alçou a bola na grande área em direção a Marcinho, que ajeitou de cabeça para trás. Pratto deixou ela quicar duas vezes e chutou meio de voleio para estufar as redes. Os donos da casa quase ampliaram o marcador com Cueva, aos 30, e Pratto, em uma bomba de fora da área no minuto seguinte que passou muito perto do ângulo esquerdo de Kozlinski.





No segundo tempo, o jogo mudou totalmente de panorama. O Avaí resolveu se lançar ao ataque e o São Paulo voltou a exibir problemas recorrentes nos jogos recentes, como a dificuldade para executar a transição dos contragolpes, especialmente pela impressionante queda técnica de Cueva. No fim, aos 45 minutos, após levar certa pressão dos catarinenses, o Tricolor chegou ao segundo gol, com Luiz Araújo.





Atuações do São Paulo: em noite coletiva razoável, Pratto, Jucilei e Cícero são os melhores. Atuações do Avaí: Marquinhos perde chance, e Denilson tem noite apagada.





Na próxima rodada do Brasileiro, o time de Rogério Ceni terá o clássico contra o Palmeiras pela frente. O Choque-Rei será disputado às 19h (de Brasília) do sábado (27), no Morumbi. O Avaí, por sua vez, volta a campo apenas na semana que vem: na segunda (29), vai até Chapecó encarar os donos da casa, na Arena Condá, às 20h.





Globo Esporte