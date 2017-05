Reformulação: Manchester City anuncia a saída de três jogadores

(Foto: John Sibley / Reuters)

A barca do Manchester City está ficando cheia. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a saída de três jogadores em fim de contrato: o goleiro Caballero, o meia Jesus Navas e o lateral-esquerdo Clichy. Antes, o lateral-direito Zabaleta já havia anunciado que deixaria o time no fim da temporada.





Da turma que fica sem contrato no fim desta temporada, quatro jogadores deixaram o Manchester City e dois ainda não tiveram seus destinos revelados: o volante Yaya Touré, de 34 anos, e o lateral-direito Sagna, que se recupera de uma lesão na virilha.





Ao anunciar nesta quarta-feira as saídas de Caballero, Navas e Clichy, o Manchester City publicou em sua conta oficial no Twitter mensagens de agradecimento aos atletas pelos serviços prestados. As mudanças fazem parte do plano de reformulação do elenco elaborado pelo técnico Pep Guardiola.





Apesar da chegada do badalado treinador espanhol, o Manchester City não teve o desempenho esperado nesta temporada. Caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Monaco, ficou na terceira colocação no Campeonato Inglês (longe da disputa pelo título, apesar da vaga direta na Champions), e não teve sucesso nas copas nacionais.





