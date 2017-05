Ribeirão Preto, SP, recebe provas esportivas e culturais de rali na véspera do Dia das Mães

(Foto: Adriano Carrapato/Divulgação)

Por Redação Blog do Esporte









No dia 13 de maio, Ribeirão Preto (SP) sediará duas provas de rali da Mitsubishi nas categorias Motorsports e Outdoor. As provas terão início no Centro de Eventos Taiwan e passarão pelos municípios de Serrana e Altinópolis. Para comemorar, os participantes receberão o tradicional champanhe no pódio.





Na Motorsports, os participantes seguirão pelo trajeto que saíra do Taiwan passando por Serrana e Altinópolis, considerado um dos pontos mais famosos entre os amantes de off-road da região. As duplas formadas por pilotos e navegadores terão o desafio de travessia em rios, trechos de areia, plantações e reflorestamento.





Nesta modalidade há as categorias Turismo Light, para iniciantes em um trajeto de 180 km. Em seguida, a Turismo para os experientes intermediários, Graduados, para quem corre há anos, e a Master, que reúne os melhores. Estas categorias farão um percurso de 260 km.





Na modalidade Outdoor, os participantes passarão por atividades esportivas e culturais. As equipes são compostas por dois carros e até 10 pessoas, que precisam fazer o maior número de provas possíveis em um determinado período de tempo.





Quem ainda está interessado em participar do evento, ainda restam vagas abertas para a modalidade Outdoor. Para participar cada carro faz a doação de uma cesta básica de alimentos e seis itens de higiene, que serão destinados as instituições assistenciais da cidade. É necessário fazer um cadastro no site www.mitsubishimotors.com.br





"Nós temos uma história muito bacana com a cidade. Foi em Ribeirão Preto que a marca realizou o primeiro Mitsubishi Motorsports, há mais de 20 anos. De lá para cá, surgiu também o Mitsubishi Outdoor e os ralis passaram por muitos lugares. E Ribeirão esteve presente em praticamente todos os anos", comenta Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors.