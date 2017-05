Santos arranca empate heroico contra The Strongest na altitude e garante vaga

Em uma partida dramática na altitude, o Santos garantiu a classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores. Com um jogador a menos desde os 22 minutos do primeiro tempo – Bruno Henrique foi expulso –, o Peixe arrancou um empate por 1 a 1 com o The Strongest, nesta quarta-feira, em La Paz, e assegurou a vaga com uma rodada de antecipação. Chumacero abriu o placar na etapa inicial, e Vitor Bueno empatou na segunda parte. A equipe da casa ainda perdeu um pênalti nos minutos finais – Pablo Escobar bateu por cima.





O resultado no estádio Hernando Siles mantém a equipe dirigida por Dorival Júnior na liderança do Grupo 2, agora com nove pontos. Os bolivianos sobem para oito, em segundo, e disputam a outra vaga com o Santa Fe. Na última rodada, o Santos pega o já eliminado Sporting Cristal, dia 23 de maio, às 21h45, na Vila Belmiro.





Dorival Júnior deixou Ricardo Oliveira fora (ele passou mal) e apostou em um time mais rápido no ataque. Logo aos sete minutos, Hernández foi derrubado na área, mas o árbitro ignorou. A partir disso, os bolivianos passaram a controlar a partida. O Peixe sofreu um duro golpe aos 22. Bruno Henrique, que levou um cartão amarelo por reclamar do pênalti não marcado, foi expulso depois de dar uma solada em Chumacero. Aos 39, o baixinho do The Strongest deixou Cléber e Vanderlei no chão na área e fez um golaço.





O Santos seguiu no segundo tempo com muita dificuldade para atacar e voltou a ser dominado pela equipe da casa. A desvantagem só não aumentou graças a uma grande defesa de Vanderlei e chute de Alonso. Mas o Peixe reagiu na habilidade de Lucas Lima. O meia fez ótima jogada pela direita e cruzou para Vitor Bueno empatar. O fim de jogo foi dramático. Vanderlei, aos 37, cometeu pênalti em Pedrozo. Pablo Escobar enfeitou na cobrança, bateu por cima e ajudou para o Santos chegar às oitavas.





Globo Esporte