Sereias da Vila derrotam Rio Preto e assumem liderança do Grupo 2

Com um gol de Ketlen, aos 22 minutos do segundo tempo, as Sereias da Vila derrotaram o líder, Rio Preto, na noite desta quarta-feira (24) na Vila Belmiro, em jogo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.





O técnico Caio Couto escalou: Dani; Kati, Camila, Carol Arruda e Dani Silva; Maria, Suzane (Karen) e Brena; Ketlen (Juliette), Patrícia Sochor (Cida) e Sole Jaimes.





A vitória coloca o time santista na primeira colocação do Grupo 2 com 34 pontos. O Rio Preto, que vinha liderando desde o início da competição, fica agora em segundo lugar.





O próximo desafio das santistas será pelo Paulistão, no domingo (28), às 15h, contra o Juventus, na capital paulista.