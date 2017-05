Sport reprova nota da Adidas sobre divisão do título de 87 e promete ação

Tudo começou quando a Adidas publicou, em suas redes sociais, detalhes do novo uniforme do Sport. Na parte das costas, a frase: "O Brasil é teu". A expressão foi utilizada por um jornal pernambucano, em 1987, para noticiar o título do Campeonato Brasileiro do Leão. Ao causar a ira dos torcedores do Flamengo - também vestido pela marca alemã -, a fornecedora tentou se desculpar. Disse considerar os dois clubes campeões daquele ano. Resultado: causou a ira do Leão pernambucano.





O Sport emitiu uma nota oficial, na tarde desta segunda-feira, dizendo que vai tomar "todas as medidas cabíveis e necessárias perante a Adidas e o Poder Judiciário", reivindicando que a marca respeite a decisão do Supremo Tribunal Federal(STF), que reforça o Leão como único campeão brasileiro de 1987. E termina afirmando que " ninguém está acima da Lei, nem a Adidas".





Confira abaixo a nota na íntegra:





Diante da infeliz publicação da Adidas Brasil em seu perfil na rede social Twitter sobre o título de 1987, na tarde desta segunda-feira (15), o Sport Club do Recife informa que vai tomar todas as medidas cabíveis e necessárias perante a Adidas e o Poder Judiciário, no sentido de que seja respeitada a decisão transitada em julgado no STF, inclusive com a devida reparação civil aplicável ao caso. Decisões judiciais devem ser respeitadas e ninguém está acima da Lei, nem a Adidas.





Globo Esporte