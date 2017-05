Taubaté bate Yoka e conquista a quarta vitória consecutiva na Liga Paulista

(Foto: Jonas Barbetta/Top 10 Comunicação)

O Taubaté venceu o Yoka, de Guaratinguetá, por 5 a 4 na noite dessa sexta-feira, 5, em partida válida pela quinta rodada da Liga Paulista. No ginásio da Vila Aparecida, os anfitriões marcaram com Marcelo Paulista (duas vezes), Fabinho, Dieguinho e Nenê. Os gols da equipe de Guará foram marcados por Guilhermão (duas vezes), Caio e Gui.





Esta foi a quarta vitória consecutiva do Taubaté no estadual. Os taubateanos ficam na liderança do Grupo B, com 12 pontos. O Yoka, que tem oito pontos, ocupa a quarta colocação.





Na próxima rodada, o Taubaté recebe o Corinthians na Vila Aparecida. A partida será na quarta-feira, 10, às 19h. Para esse jogo haverá troca de ingressos. O Yoka encara o Hortolândia, na terça-feira, 9, às 20h.





Globo Esporte