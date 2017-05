Umbro e Chape apresentam novos mantos repletos de homenagens

Considerado atualmente como o “time de todas as torcidas” a Associação Chapecoense de Futebol começou o ano de 2017 se reerguendo e cantando não só com apoio de sua torcida, mas da nação brasileira. Fornecedora de materiais esportivas do clube desde XX a Umbro apresenta os novos fardamentos da equipe, eternizando neles homenagens aos eternos guerreiros.





O gerente de Sports Marketing da Umbro, Eduardo Dal Pogetto, ressalta a importância de trazer em cada detalhe das camisas uma lembrança do que representa o clube e também o povo de Chapecó. “Sabemos que há algum tempo a torcida e grande parte dos brasileiros, que hoje têm a Chape também como seu time de coração, estavam numa grande expectativa, por isso, queremos fazer dos mantos os símbolos da história recente do clube com celebrações à cidade de Chapecó e ao espírito fraterno do futebol”, explica o gerente de Sports Marketing da Umbro Brasil, Eduardo Dal Pogetto.





Os uniformes 1 e 2 da Chape celebram o centenário de fundação da cidade de Chapecó, com a criação de um grafismo “Kaingang”, que faz uma menção às raízes indígenas e inspiração nas pinturas corporais e nos artesanatos criados por estes que foram os primeiros habitantes daquela região.





No uniforme oficial 1, a camisa verde traz um grafismo inspirado nos anos 90, com uma estampa num tom de verde mais escuro na parte da frente. Conta também com o calção verde em recorte e mesmo grafismo acompanhando a camisa. Os tecidos com diferentes texturas proporcionam conforto e maior respirabilidade. A gola "careca" transpassada, possui um recorte nas costas contendo o mesmo grafismo da frente estampado na parte interna e externa, além do selo que foi remodelado com a tradicional frase “Somos mais que onze”.





O novo escudo do clube, apresentado em dezembro, é feito em tear bordado e ganha uma estrela branca logo acima, para celebrar o campeonato Sul Americano e uma segunda estrela dentro da letra "F" de futebol para eternizar àqueles que dedicaram suas vidas ao clube.





A camisa 2 é branca com detalhes em verde claro, contém uma faixa contrastante central na vertical e grafismo em tom sobre tom. O grafismo da faixa possui traços de diferentes larguras que remetem ao movimento da bandeira da cidade, celebrando o Centenário. Completam o uniforme o calção branco com detalhes e recorte em verde claro.





Haverá ainda um selo em termotransfer na barra, que traz o mapa da cidade de Chapecó com as cores da bandeira da cidade e o número "100" para celebrar o centenário da cidade.





Os uniformes podem ser encontrados nas lojas a partir do dia 20/05, por R$229,90 (sem número) e R$239,90 (com número).