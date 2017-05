Warriors cumprem papel, varrem Spurs e chegam à terceira final com recorde

O Golden State Warriors contratou Kevin Durant com o objetivo de recuperar a sua coroa na NBA, a liga americana de basquete. Nesta segunda-feira, deu mais um passo. Mesmo fora de casa, venceu por 129 a 115 o San Antonio Spurs, fechou a série melhor de sete jogos por 4 a 0 e garantiu o título da Conferência Oeste, chegando a 12 vitórias seguidas nos playoffs, um recorde. Agora, espera o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, finalistas do Leste, para saber o seu adversário em sua terceira decisão consecutiva da competição.





Durant terminou o jogo com 29 pontos e 12 rebotes, além de um belo toco em cima de Dejounte Murray. Stephen Curry somou mais 36 e se transformou no quinto maior cestinha de três pontos dos playoffs da NBA, com 295 arremessos convertidos, ultrapassando Kobe Bryant, que fez 292 em sua carreira.





Os Warriors derrubaram um adversário que sofreu com lesões nos playoffs. Os Spurs já haviam perdido Tony Parker na série contra o Houston Rockets. No jogo 1 da final do Oeste, o time vencia por 23 pontos de vantagem no terceiro quarto, quando Kawhi Leonard torceu o tornozelo esquerdo e não voltou mais para a quadra. No sábado, David Lee também se machucou.





Sem muito recurso para encarar os Warriors, os Spurs precisaram escalar seus jovens, cercados pelo experiente argentino Manu Ginóbili, de 39 anos de idade. Ele pode ter feito seu último jogo da carreira, terminando uma história de quatro títulos da NBA com 15 pontos e sete assistências.





Os Warriors abriram vantagem rapidamente, decididos a matar a série e evitar sustos. Curry marcou 13 pontos no primeiro período, aproveitando os espaços na defesa e invadindo o garrafão. O time chegou a 19 pontos de frente ainda no segundo quarto e terminou vencendo por 65 a 51, com grande desempenho de Durant.





A vantagem cresceu ainda mais no terceiro quarto e chegou a ser de 22 pontos, sempre com Durant e Curry como principais pontuadores. Os Spurs e seus jovens continuaram na luta e conseguiram reduzir para 10. Na reta final do período, ela voltou a subir para 18, e os Warriors tiveram a tranquilidade necessária para administrar o resultado.





No último quarto, Manu Ginóbili tentou dar a última cartada, levantando a torcida com uma bola de três e conduzindo uma pequena reação. Merecedor dos aplausos ao ser substituído quando faltavam pouco mais de dois minutos para o fim. Foi pouco diante da munição dos Warriors, que sempre tiveram resposta imediata para manter a confortável vantagem de dois dígitos e vencer o jogo por 129 a 115.





1º Golden State Warriors 4 x 0 San Antonio Spurs 2º





Jogo 1 - 14/5 - Golden State Warriors113 x 111 San Antonio Spurs

Jogo 2 - 16/5 - Golden State Warriors136 x 100 San Antonio Spurs

Jogo 3 - 20/5 - San Antonio Spurs 108 x 120Golden State Warriors

Jogo 4 - 22/5 - San Antonio Spurs 115 x 129 Golden State Warriors





Globo Esporte