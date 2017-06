Alfinetadas: Kleber e Edson protagonizam agressões e mostram como o futebol precisa melhorar muito

Kleber, do Coritiba, e Edson, do Bahia, protagonizaram um belo desserviço ao futebol brasileiro no empate entre as duas equipes pela série A do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira (15). Enquanto Kleber foi o grande protagonista de socos e xingamentos dentro de campo, Edson revidou (segundo a súmula do árbitro) uma cusparada do atacante do Coxa.





Em suma, os dois jogadores foram expulsos após Kleber cuspir em Edson e iniciar uma confusão maior. A internet atacou Kleber, mas outros mostraram que Edson que iniciou o desentendimento entre os dois.





O futebol escorrega em seus próprios erros. O amadorismo, misturado ao estrelismo de alguns jogadores, é o grande problema do esporte brasileiro. A partida só mostrou o quanto precisamos melhorar e educar os jogadores que pensam alto demais, mas jogam um futebol de doer os olhos.





Kleber e Edson não são um exemplo a ser seguido. O futebol brasileiro está longe de um modelo justo e competitivo. Além dos problemas nos clubes, a arbitragem ainda não se acertou, somado ao “tapa-buracos” criado pela CBF para mostrar que “cuida do futebol pentacampeão”.





Os jogadores merecem uma boa punição ou vamos continuar a ver episódios como esse. E os clubes precisam aprender a segurar a empolgação dos seus atletas ou continuaremos a ter cenas lamentáveis como essa.