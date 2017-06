Atividades aquáticas são ótimas opções para manter o corpo ativo durante o inverno

O friozinho está chegando e, com ele, aquela vontade de fugir das atividades físicas – principalmente quando envolve água. A interrupção do treinamento, no entanto, pode afastar alguns benefícios adquiridos desde o início da atividade física. Nessa época do ano, as atividades aquáticas podem ser uma boa e agradável opção, com uma série de benefícios para o aluno – com menos impacto nas articulações do corpo e alto gasto calórico.





Para quem quer mergulhar de cabeça nesse tipo de exercício, não faltam opções para diferentes idades (e até mesmo para quem não sabe nadar), que vão desde as aulas convencionais como natação e hidroginástica, até as diferenciadas como Acqua Challenge, Duo, Training e Zen – que podem ser encontradas na Bodytech, em Ribeirão Preto. “Os treinos aquáticos podem ser estruturados contemplando tanto o aeróbio quanto o anaeróbio com diferentes intensidades (alta ou moderada). Os professores são capacitados para estruturar treinos estimulantes e variados para todas as idades”, afirma Rafael Zimak, gerente técnico da academia.





As atividades aquáticas, no entanto, vão além! Conheça seis bons motivos para colocar o maiô, separar a touca, óculos e começar uma aula de natação:





1. Redução nos problemas respiratórios





Um dos grandes benefícios da natação é a diminuição e melhora em doenças respiratórias. O ambiente aquático gera uma maior eficiência do sistema cardiorrespiratório graças à ação da pressão hidrostática (força da água exercida sobre o corpo).





2. Perdendo medidas





Um bom treino de natação, devidamente estruturado e executado na intensidade adequada, tem um alto gasto calórico - parecido com os de uma aula de Indoor Cycle ou Running. “Vale lembrar que os dados relacionados ao gasto calórico dessas atividades são relativos, pois devemos considerar a composição corporal do indivíduo, o grau de habilidade dele para a prática e a intensidade dela”, explica Zimak.





3. Preparo físico





Treinos aquáticos mais intensos melhoram a resistência cardiorrespiratória e o tônus muscular, além de um controle melhor dos índices de açúcar e colesterol do sangue.





4. Começando cedo





Existem algumas aulas em que a criança participa com a mãe como a natação para bebês (a partir de seis meses). Ela pode ser uma das primeiras atividades físicas do neném e a tendência é que ele fique mais relaxado, tranquilo e seguro na água, além de auxiliar na melhoria na coordenação motora, por exemplo.





5. Sem impactos





Exercícios aquáticos têm menor impacto do que aqueles realizados fora dela, protegendo ossos e articulações, além de aumentar o metabolismo e favorecer a circulação sanguínea.





6. Aquecendo o inverno e refrescando o verão





A temperatura da água fica constantemente agradável e estimulante com a piscina aquecida (sem desculpas para não entrar na água em dias frios, hein?).