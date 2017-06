Auxiliar inglês de Rogério Ceni pede demissão no São Paulo

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Durou seis meses o trabalho de Michael Beale como auxiliar técnico de Rogério Ceni no São Paulo. Nesta sexta-feira, o inglês pediu demissão. A informação foi publicada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Beale alegou dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro e da família (esposa e filhos) à vida na capital paulista. Nos bastidores, porém, é sabido que o inglês estava extremamente frustrado pela situação do time, com as constantes mudanças no elenco (venda e chegada de novos jogadores).





Beale é autor de nove livros sobre métodos de treinamentos. Ele trabalhou de 2003 a 2012 no Chelsea. Lá, foi técnico do sub-14 e responsável pelo desenvolvimento das categorias de base. Em setembro de 2012 assumiu, em função semelhante, as equipes sub-15 e sub-16 do Liverpool. Ainda passou pelas equipes sub-21 e sub-23 do clube, antes de aceitar o convite de Rogério Ceni.





O inglês chegou ao Brasil em dezembro, pouco depois do anúncio de Rogério Ceni como técnico. O trabalho de campo começou na pré-temporada do time na Flórida, em janeiro. A grande motivação dele era aprender um segundo idioma, mas ele acabou parando com as aulas de português, e a comunicação com os jogadores era ruim. Sua maior importância no clube era na elaboração dos treinos, junto com Rogério Ceni.





A diretoria do São Paulo pretende contratar um substituto brasileiro para Beale. Por enquanto, o ex-volante Pintado fica como único auxiliar de Ceni.





Globo Esporte