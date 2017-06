Balbuena nega ofertas e diz que está feliz no Corinthians: "Pensamento está aqui"

(Foto: Marcelo Braga)

Vivendo boa fase, o zagueiro Balbuena tratou de tranquilizar a torcida corintiana na manhã desta segunda-feira ao negar ter recebido propostas para deixar o Timão. Ele disse estar focado no clube e afirmou não sofrer pressão de seu empresário, Renato Bittar, para se transferir.





– Até onde eu sei, meu empresário não falou com ninguém, que eu ia sair, que eu ou ele temos vontade de sair, que ele está pressionando a diretoria a me vender. Tudo mentira, estou feliz aqui, muito à vontade, nem todas as coisas que saem é verdade. Recebi críticas de torcedores...Meu pensamento está aqui. Até agora, não tem proposta oficial. São especulações – declarou o paraguaio.





Na última sexta-feira, o técnico Fábio Carille afirmou que, se precisar escolher, prefere a permanência de seus zagueiros titulares, Balbuena e Pablo, em vez da contratação de reforços para a posição. O nome preferido do Timão no momento é o de Leandro Castán, na Roma. Porém, a negociação é vista com pessimismo.





Quando questionado se garantia a permanência no Corinthians, Balbuena declarou:





– É difícil falar no futuro. Hoje falo que fico, amanhã vem uma oferta boa que o Corinthians não pode recusar e eu vou embora. Agora, não tem proposta oficial, Corinthians não recebeu nada. Nem esquento com especulações. Ano passado também falavam. Me acostumei.





Ao lado do zagueiro na entrevista, o volante Gabriel brincou com as perguntas sobre o futuro do companheiro:





– Ele vai ficar. Não vai sair ninguém – declarou, sorrindo.





Contratado no ano passado por cerca de R$ 6 milhões, Balbuena tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2018.