Bens de Nelson Larcerda irão a leilão para quitar dívidas trabalhistas do Comercial-SP

Os processos trabalhistas do Comercial-SP que foram vinculados ao ex-gestor Neslon Lacerda e sua empresa, a Lacerda Sports, resultaram na possível penhora de bens do ex-dirigente. Ao todo, o alvinegro possui uma dívida em torno de R$ 3 milhões.





Segundo o departamento jurídico do Comercial, a penhora envolve dois terrenos, dois boxes comerciais e um apartamento, todos localizados em Porto Alegre (RS), que devem ser leiloados para que o clube possa quitar as dívidas com ex-funcionários.





- As ações trabalhistas estão bem encaminhadas. A avaliação feita pela Justiça dos bens dele gira em torno de R$ 2 milhões. O [Nelson] Lacerda registrava o funcionário pelo Comercial, porém, existia o contrato do clube com a gestora. Os que colocam Comercial na justiça, pedimos que incluam o Lacerda, que era o gestor. Pedimos a responsabilidade solidária dele e vários juízes concordaram", informou Fábio Hersi, advogado do Leão, em entrevista ao Globo Esporte.





De acordo com o departamento jurídico do clube, cerca de 100 processos trabalhistas foram originados durante a gestão de Lacerda, que durou entre 2010 e meados de 2015.