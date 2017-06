Botafogo-SP impõe mando, vence Macaé e assume liderança do grupo B no Brasileiro

(Foto: Rogério Moroti/Divulgação)





O Botafogo-SP venceu o Macaé por 3 a 0 na tarde deste domingo (18), em rodada da série C do Campeonato Brasileiro, e assumiu a liderança do grupo B. Com melhor saldo, o Pantera ultrapassou o Volta Redonda e dorme na liderança com 11 pontos.





Na próxima rodada, o Botafogo vai até Juiz de Fora enfrentar o Tupi no sábado (24), às 20h. No mesmo dia, o Macaé recebe o Joinville às 16h.





Jogando no Estádio Santa Cruz, o Botafogo não deu espaço logo no começo do jogo. Com menos de um minuto, Morais abriu o placar após cruzamento pela direita. O meia ainda faria o segundo gol minutos depois, mas a arbitragem anulou a marcação alegando toque de mão do atacante Edno.





O primeiro tempo foi todo dominado pelo Pantera, enquanto o Macaé apenas assistiu a partida. No entanto, com a falta de pontaria e a defesa adversária compacta, o tricolor ribeirão-pretano foi para o intervalo com a vantagem de um gol.





Na segunda etapa, logo aos dois minutos, Edno recebeu boa assistência de Samuel Santos e cabeceou para o fundo do gol. Mais tarde, aos 28 minutos, novamente Samuel apareceu em velocidade e cruzou para Wesley que, também de cabeça, fez o terceiro gol, fechando a conta para o Botafogo.





Confira outros resultados da série C:





Joinville 1x1 São Bento

Salgueiro 1x1 Cuiabá