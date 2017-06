Botafogo-SP liquida no jogo no fim e vence Joinville no Santa Cruz pela série C

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)





O Botafogo conseguiu se reabilitar na série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Joinville por 3 a 0 neste domingo (4), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O destaque do jogo ficou por conta de Gladstone, que abriu o placar no primeiro tempo e ainda deu passe para o segundo gol.





A próxima partida do Pantera será contra o São Bento, na próxima segunda-feira (12), às 21h, fora de casa. O JEC entra em campo no sábado, às 15h30, contra o Tombense, também fora de casa.





Como era de se esperar, o Botafogo procurou o jogo durante todo o primeiro tempo, enquanto o Joinville buscava os contra-ataques, que não aconteciam. A insistência do Pantera teve resultado aos 32 minutos, quando Gladstone cabeceou a bola para o fundo das redes.





A segunda etapa não foi diferente, mas o Botafogo buscou segurar o resultado. Com algumas mudanças do técnico Rodrigo Fonseca, o Pantera ficou mais ofensivo e liquidou a partida nos minutos finais. Aos 45, Wesley recebeu passe de Gladstone, partiu para o ataque e bateu colocado no canto direito. Um minuto depois, Carlos Henrique fez o terceiro em jogada individual, após receber a bola do atacante Edno.





O resultado colocou o Botafogo na vice-liderança do grupo B com 7 pontos, empatado com Bragantino e São Bento. O Joinville caiu para a sexta posição com 5 pontos, empatado com Ypiranga e Tupi.

