Brasil vence a campeã olímpica China e pega a Alemanha na final de Montreux

As meninas do Brasil estão na decisão do Torneio de Montreux, na Suíça. A vaga na final veio após a boa vitória sobre a seleção da China, campeã olímpica na Rio 2016, por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/22, 27/29 e 25/16, em pouco mais de duas horas de duelo. No domingo, valendo o título, a equipe terá pela frente a Alemanha, que derrubou a Argentina também por 3 sets a 1 (25/27, 25/19, 27/25 e 25/19) na primeira semifinal do torneio internacional.





Com 22 acertos, Rosamaria e Tandara foram as principais pontuadoras do Brasil, seguidas por Carol (14) e Adenizia (13). Carol ainda conseguiu sete bloqueios, indo bem no sistema defensivo. No lado chinês, Xiangyu Gong foi a maior pontuadora com 20 bolas no chão.





- Foi uma partida digna de semifinal. O time delas tem um número grande de variações de jogadas. Então, tivemos que manter a concentração durante todo o jogo. Nosso time estudou muito a equipe delas e conseguimos realizar o que foi proposto. Sabíamos que seria um jogo difícil e fiquei feliz com a forma como nos apresentamos - disse Rosamaria.





Em Montreux, o Brasil começa o ciclo olímpico até Tóquio 2020 cheio de caras novas. Apenas três campeãs olímpicas (Natália, Tandara e Adenízia) comandam o grupo cheio de novatas. Além das medalhistas de Londres, Zé Roberto usou como titulares Rosamaria, Carol, Roberta e a líbero Suelen.





- Depois de um começo de competição com altos e baixos hoje conseguimos fazer uma boa partida. Sabemos que ainda precisamos melhorar, mas a atitude que o time teve e a busca pelo resultado foram fatores positivos. Agora temos que pensar na Alemanha. Elas têm um time que evoluiu nos últimos anos e vivem um bom momento. Será um jogo bastante interessante essa final - comentou o técnico Zé Roberto.





A seleção começou o jogo controlando as ações e venceu o primeiro set por 25/17, sem maiores problemas. No segundo, a China ainda apertou um pouco, mas foi novamente derrotada, agora por 25/22. No set mais equilibrado, o terceiro, as chinesas conseguiram parar o ataque brasileiro e venceram por 29/27. No quarto, contudo, as meninas do Brasil vieram concentradas e com Rosamaria e Tandara com a mão quente, venceu por 25/16, fechando o jogo em 3 a 1.