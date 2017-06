Campeão da Libertadores, Reinaldo Rueda deixa o comando do Atlético Nacional

(Foto: Marcos Ribolli)

Campeão da Libertadores, Reinaldo Rueda não é mais o técnico do Atlético Nacional. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, quatro dias após a conquista do Campeonato Colombiano, em entrevista coletiva na sede do clube ao lado do presidente Andrés Botero. O tom adotado foi de despedida e agradecimento.





- A melhor despedida que poderia ter foi a de domingo, com sua mística e seus torcedores. Momentos assim são levados no coração. Não à toa fomos citados como os melhores do mundo em 2016. Uma menção especial a toda torcida verdolaga. É algo impressionante o que essa torcida transmite. É uma paixão única – disse o treinador.





Rueda estava desde 2015 no comando do Atlético Nacional, após ter levado o Equador à Copa de 2014. Agora, ele diz, é tempo de treinador e clube respirarem novos ares.





- Considero que cumpri um ciclo exitoso e sempre levarei isso no coração. Agora a instituição vai respirar novos ares. Eu também vou me oxigenar, só tenho palavras de agradecimento. Foram dois anos nos quais nunca me esquecerei, porque ganhamos como nunca na vida.





Ao longo das duas temporadas nas quais trabalhou à frente da equipe, conquistou dois Campeonatos Colombianos, uma Superliga da Colômbia, uma Recopa Sul-Americana, além da Libertadores.





Globo Esporte