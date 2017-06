CBF acata recomendação do MP e mantém torcida única no clássico Ba-Vi

(Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória / Divulgação)

O primeiro clássico Ba-Vi da Série A, que será realizado neste domingo, no Barradão, terá torcida única. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou, na manhã desta segunda-feira, a manutenção da medida, que está em vigor desde o fim do Campeonato Baiano.





De acordo com comunicado da FBF, o 3º promotor de Justiça do Consumidor, Olimpio Campinho, decidiu manter a torcida única, e o Ministério Público da Bahia encaminhou a recomendação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade nacional, por sua vez, acatou integralmente a solicitação e repassou a decisão à Federação nesta manhã.





Diante disso, a partida entre Vitória e Bahia, que será realizada às 16h deste domingo, no Barradão, terá apenas torcedores rubro-negros. O jogo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O clássico do segundo turno, que tem previsão para 21 ou 22 de outubro, será na Arena Fonte Nova, apenas com torcedores tricolores.





Entenda o caso





A medida foi adotada depois das confusões registradas no primeiro Ba-Vi do ano, realizado em 9 de abril, com torcida mista. Antes da partida, houve briga entre membros de organizadas do lado de fora da Arena Fonte Nova. No setor de torcida mista da arquibancada, não houve ocorrências de violência ou confusão. Após o confronto, um torcedor do Bahia foi morto e outro foi baleado em um posto de gasolina próximo ao estádio.





Devido às ocorrências, o Ministério Público recomendou, no fim do mês de abril, que os clássicos seguintes fossem realizados com torcida única - havia, então, quatro Ba-Vi's marcados pelas finais do Baianão e semi da Copa do Nordeste. A recomendação, apesar de rejeitada pelo Tricolor e pelo Rubro-Negro, foi acatada pela CBF, repassada à FBF e colocada em prática nas quatro partidas.





