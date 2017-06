CBF registra todos os técnicos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro no BID

(Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

O registro de treinadores de futebol no Boletim Informativo Diário (BID) foi aberto no dia 10 de abril e menos de dois meses depois todos os clubes das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro já registraram seus técnicos no sistema. Além dos 128 que disputam a competição nacional, outros 34 profissionais estão cadastrados no site, totalizando 162.





A iniciativa busca dar melhorias aos profissionais da área, proporcionando o desenvolvimento do futebol brasileiro. O registro garante a ele a comprovação de direitos básicos, como a previdência, além de conter o seguro de vida e de acidentes pessoais da CBF, nos mesmos moldes dos jogadores. A medida é fruto das reivindicações dos treinadores, principalmente após o acidente do avião da Chapecoense, quando faleceu Caio Júnior. O técnico da Chape na época não teve ao seguro de vida, como os jogadores.





Diretor de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol, Reynaldo Buzzoni exaltou o fato de ter todos os técnicos do Campeonato Brasileiro registrados em menos de dois meses, mas ainda quer aprimorar as informações do sistema.





– É ótimo já na terceira rodada das competições ter todos registrados. É positivo para a CBF, para os clubes e para os técnicos. O próximo passo é acrescentar dados. Vamos fazer um trabalho com os treinadores para que eles passem as informações do currículo e fiquemos com uma base completa. O objetivo é ser igual ao registro dos jogadores no BID, onde consta todo histórico da carreira – afirmou.





Em reuniões dos Conselhos Técnicos feitas em fevereiro, os clubes participantes do Campeonato Brasileiro aprovaram o registro dos contratos dos técnicos, o que passará a ser obrigatória para participar da competição. Quando houver troca de treinadores, os clubes deverão rescindir o contrato do que deixar o cargo e registrar o novo comandante.





Fernando Tonet, do Parnahyba-PI, foi o primeiro a ser registrado no BID, no dia 12 de abril. Entre os clubes que disputam a Série A, a Ponte Preta foi quem largou na frente e cadastrou Gilson Kleina no dia 17 de abril.





