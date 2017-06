Cédric diz que Portugal merecia vitória sobre o México: "Resultado injusto"

A seleção portuguesa estreou na Copa das Confederações com um empate amargo em 2 a 2 com o México, na Arena Kazan, na cidade de mesmo nome, na Rússia, neste domingo. A equipe de Cristiano Ronaldo chegou a ficar duas vezes na frente do placar, mas sofreu o gol de Moreno aos 46 minutos da etapa final. Para o lateral-direito Cédric, o time português merecia a vitória.

- Acho que foi um resultado injusto, apesar do México ter tido bastante posse de bola. Acho que fomos sempre mais perigosos. Sabíamos que o México gosta de ter a bola, das qualidades do México, que é muito forte, com jogadores bastante bens, mas acho que fomos superiores, que criamos mais oportunidades. Claramente que saímos com frustração desse jogo.





Cristiano Ronaldo até brilhou com uma bela assistência para Quaresma, que abriu o placar em Kazan. Chicharito empatou para os mexicanos aos 41 do primeiro tempo. Cédric colocou a equipe lusa na frente no segundo tempo, aos 40, mas viu Moreno deixar tudo igual seis minutos depois.





Campeão da Euro 2016, Portugal é encarado não apenas como favorito do Grupo A, que também tem Rússia e Nova Zelândia, mas também como principal candidato ao título da competição. Com o empate, mexicanos e português têm apenas um ponto e ficam atrás dos russos, que têm três pontos. Os neozelandeses são os lanternas, com zero.





Globo Esporte