Chape vence e lidera e Corinthians se mantém “rei dos clássicos” com Jô

(Foto: Marcos Ribolli)





A rodada do fim de semana da série A do Campeonato Brasileiro foi econômica nos placares, mas não faltou emoção em cada jogo. Quem lidera a competição é a Chapecoense, que venceu o Cruzeiro, fora de casa por 2 a 0, e se vingou da eliminação no meio de semana na Copa do Brasil, justamente para o time mineiro. O celeste caiu para a oitava posição com 7 pontos.





No sábado, dois clássicos marcaram a rodada. O Coritiba venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 e subiu para a quarta posição com 9 pontos. Em Itaquera e com mais um gol de Jô em clássicos, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 e se mantém na vice-liderança com 10 pontos, empatado com a Chape.





A derrota colocou o Santos na 16ª colocação com três pontos, além de culminar na demissão do técnico Dorival Júnior neste domingo, após reunião com a diretoria.





Neste domingo, seis jogos deram continuidade a rodada. O Flamengo empatou com o Botafogo em 0 a 0 e o Avaí venceu o Sport por 1 a 0 nos jogos das 11 horas. À tarde, o Palmeiras ficou no 0 a 0 com o Atlético Mineiro, o Grêmio derrotou o Vasco por 2 a 0 e a Ponte Preta venceu o São Paulo por 1 a 0. À noite, o Cruzeiro foi derrotado em casa.





Nesta segunda-feira, a rodada fecha com o Bahia e Atlético Goianiense, às 20h, na Arena Fonte Nova.