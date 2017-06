Chapecoense é confirmada em tradicional torneio amistoso contra gigante europeu

(Foto: Getty Images)

A 10ª edição da Copa Eusébio, torneio que homenageia o ex-atacante português, contará com a presença da Chapecoense. Nesta quarta-feira (07 de junho), o Benfica confirmou que o clube brasileiro participará da competição. O jogo entre as duas equipes acontece no próximo dia 22 de julho, e será realizado no estádio da Luz, em Portugal. O horário, no entanto, ainda não foi divulgado pelo time português.





A edição contará com forte simbolismo. O convite solidário do clube português vem após o marcante acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, entre jogadores e comissão técnica.





“Desde a primeira hora, num constante esforço de estreitar relações entre os clubes, Nilo Traesel, ex-presidente da Chapecoense e confesso torcedor do Benfica, acabou por ter um papel relevante nas conversações entre ambas as direções”, afirmou o Benfica em nota oficial.





Realizado desde 2008, o torneio homenageia o ex-jogador Eusébio, que defendeu o Benfica entre 1960 e 1975 e se tornou o maior nome da história do clube e do futebol português. Apelidado de Pantera Negra, Eusébio faleceu em 2014, aos 71 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.





Em 2013, o São Paulo disputou a Copa Eusébio e sagrou-se vencedor, ao bater o Benfica por 2 a 0. O time então comandado por Paulo Autuori marcou com o atacante Aloísio e o zagueiro Rafael Tolói.