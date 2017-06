Cleiton brilha, Atlético-MG vence Flamengo e conquista Copa do Brasil Sub-20

Cleiton, goleiro do Atlético Mineiro, foi o cara do jogo. Após boas defesas no tempo normal, o camisa 1 pegou três das quatro cobranças do Flamengo para garantir o título para os mineiros.





Muito pegado no meio-campo, o primeiro tempo foi morno, com poucas chances de gol para as duas equipes. Na melhor delas, Marco Túlio chutou da entrada da área, Gabriel Batista defendeu e a bola chegou a tocar no travessão. O segundo tempo foi diferente. Com as duas equipes querendo o gol do título, elas se abriram e as oportunidades foram aparecendo. Cada time teve pelo menos três chances cada para marcar, mas os goleiros prevaleceram. Com o empate em 0 a 0 no tempo normal, era a hora dos goleiros brilharem. E a estrela de Cleiton prevaleceu. O camisa 1 pegou três cobranças seguidas do Flamengo e garantiu o título para o Atlético-MG por 3 a 1.





O segundo tempo foi mais agitado, mas começou como o primeiro: com o Flamengo buscando o gol no início. E aos seis minutos, Kléber cobrou falta com perigo, quase encobrindo Cleiton. E dois minutos depois, Lucas Silva completou para fora, da pequena área, cruzamento de Jean Lucas. Mas o Atlético-MG teve suas oportunidades. Aos 26, Flávio fez o pivô e deixou Marquinhos cara a cara com Gabriel Batista. Mas o atleticano chutou em cima do goleiro. O Flamengo começou a ter mais a bola no campo de ataque, enquanto o Atlético apostava em contra-ataques, e as chances foram aparecendo. Rafael, Jean Lucas e Bill assustaram o goleiro Cleiton. Do outro lado, Wellington, duas vezes, e Flávio quase marcaram para o Galo.





Como dono da casa, o Flamengo começou o primeiro tempo mais elétrico, parecia que pressionaria o Atlético-MG. Logo aos quatro minutos, Lucas Silva assustou Cleiton em um chute saiu por pouco. Mas foi só. Aos poucos, os mineiros foram tomando conta do meio-campo. O Galo começou a ter mais a bola. Mas, apesar de rondar a área rubro-negra, não conseguia criar chances claras de gol. Aos 19, o zagueiro Rafael cabeceou da entrada da área e quase encobriu o goleiro Cleiton, que estava adiantado.





O Flamengo começou a equilibrar o meio-campo na segunda metade da primeira etapa. Aos 34, o Atlético teve a melhor chance do primeiro tempo. Flávio fez o pivô na entrada da área e serviu Marco Túlio, que dominou e chutou para ótima defesa de Gabriel Batista. A bola ainda chegou a tocar no travessão antes de sair pela linha de fundo. Os donos da casa responderam com Loran, que bateu forte para fora. E foi só em um primeiro tempo muito intenso no meio-campo, mas com poucas chances de gol.





Globo Esporte