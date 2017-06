COI adota novos esportes e categorias mistas nas Olimpíadas de Tóquio

(Foto: Gaspar Nobrega/Inovafoto)

Os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, terão mais modalidades inéditas. Além de inserir os esportes como escalada, surfe, skate, caratê e beisebol/softebol, o Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta sexta-feira (9) alterações no programa de modalidades como basquete, atletismo, natação e judô.





De acordo com a entidade, haverá um aumento de competições femininas, além da inclusão de competições mistas, como o revezamento 4x100m misto (natação), o revezamento 4x400m misto (atletismo) e disputa de equipes mistas no judô.





"Os fascinantes eventos que aprovamos hoje, juntamente com os cinco novos esportes que foram adicionados ao programa Toquio 2020 no ano passado, representam uma mudança radical no programa olímpico. Estou muito feliz por os Jogos Olímpicos de Tóquio serem mais jovens, mais urbanos e com mais mulheres", comentou o dirigente.





Outra novidade é a inclusão do basquete 3x3, que foi testado nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2010, em Singapura, e em 2014, em Nanquim. O ciclismo também ganhará a modalidade freestyle, que será testada nos Jogos da Juventude em Buenos Aires, em 2018.





Ao todo, serão 18 eventos mistos em 2020. Entretanto, o número de atletas será menor do que no Rio, em 2016. Serão 285 competidores a menos no Japão, e o COI divulgou a lista de onde serão reduzidos os atletas. Confira:





Natação: provas de 800m (masculina), 1500m (feminina) e 4x100m (mista)

Tiro com Arco: disputa de equipes mistas

Atletismo: prova de 4x400m (mista)

Basquete: novo competição 3x3 (masculina e feminina)

Boxe: duas provas masculinas trocadas por femininas

Canoagem: três provas masculinas trocadas por femininas

Ciclismo (BMX): nova prova de BMX Freestyle Park (masculina e feminina)

Ciclismo de pista: acréscimo da prova de Madison (masculina e feminina)

Esgrima: acréscimo da disputa de equipe (masculina e feminina)

Judô: nova prova de equipe mista

Remo: troca de uma prova masculina por uma prova feminina

Vela: troca da prova mista Multihull para prova mista Foiling Multihull

Tiro Esportivo: troca de três categorias masculinas para categorias mistas

Tênis de Mesa: acréscimo da disputa de duplas mistas

Triatlo: acréscimo da disputa de equipe mista

Levantamento de Peso: redução de uma categoria de peso masculina