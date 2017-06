Com campeão olímpico, Ribeirão Preto firma parceria para pontapé inicial no vôlei

(Foto: FL Piton)









A prefeitura de Ribeirão Preto (SP) vai apresentar nesta terça-feira (27) o patrocinador máster para a equipe de vôlei profissional da cidade, idealizada pelo campeão olímpico Lipe, que encabeçou o projeto como coordenador técnico. O anúncio da parceria terá feito na Cava do Bosque a partir das 14h30.





O Grupo São Francisco estampará o principal patrocínio da equipe, que está estimado em R$ 3,5 milhões para investimento inicial. O primeiro desafio da nova equipe será o estadual da categoria, que está previsto para começar entre o final de agosto e o início de setembro.





O ponteiro Lipe estará presente no evento desta terça-feira, que será realizado na Cava do Bosque. Mesmo após acertar com o Sesi para a nova temporada do vôlei brasileiro, o secretário de esportes de Ribeirão, Ricardo Aguiar, confirmou que Lipe terá papel importante na criação da equipe.





O treinador também foi definido e será Marcos Pacheco, que hoje treina o Sesi de São Paulo. O local para jogos e treinos será a Cava do Bosque, que segundo Aguiar, tem recursos garantidos para uma reforma.





O anúncio também mostrará os primeiros jogadores para a nova equipe. O projeto inicial é disputar o Campeonato Paulista e a Taça Prata, além da Superliga B, divisão inferior à elite do vôlei no Brasil.