Com estrelas, equipe de vôlei é apresentada em Ribeirão Preto, SP

A equipe de vôlei de Ribeirão Preto (SP) foi oficialmente apresentada n tarde dessa terça-feira (27), em solenidade ocorrida na Cava do Bosque. Ao lado do prefeito Duarte nogueira, o ponteiro Lipe apresentou o time que contará com jogadores de alto nível como Leozão, Rafinha, Giovani, Jotinha, Ualas, dentre outros.





Para o início das atividades, o secretário de esportes, Ricardo Aguiar, confirmou que a Cava passará por reformas para receber os jogos do Campeonato Paulista, ainda em 2017. “As reformas iniciais passarão pela portaria, pelo ginásio 1 e a quadra principal com a parte de teto, hidráulica, vestiários e iluminação”, conta Aguiar.





O projeto da equipe de vôlei será totalmente financiado pela iniciativa privada e a Prefeitura e a Secretaria de Esportes darão o apoio e a estrutura do complexo da Cava para viabilizar o projeto, como explica a primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Samanta Pineda. “A gente teve essa ideia, esse sonho, dividir com o Lipe que é outro sonhador, e fomos atrás do empresariado de Ribeirão Preto”.





Neste início, a equipe terá o apoio do Sicoob e Grupo São Francisco Saúde, e para Lipe, o apelo social foi importante para firmar as duas parcerias iniciais. “A nossa premissa aqui não é simplesmente botar uma equipe de vôlei para jogar, é para servir de exemplo para a sociedade, para mudar uma cultura, e visa à responsabilidade ambiental, ajuda ao próximo e para dar oportunidades às crianças para se desenvolverem no esporte e saiam das ruas”, diz.





Reformas





O prefeito Duarte Nogueira anunciou um investimento de R$ 985 mil para a reforma do complexo esportivo Cava do Bosque. Deste total, R$ 250 mil serão utilizados para a construção de uma pista de skate no Parque Maurílio Biagi, atendendo um programa elaborado pela presidente do Fundo Social.





“A pista será o equipamento principal para proposta do Skate Conduz, um projeto que em breve será lançado”, explica Samanta.





As reformas na Cava ainda não têm um prazo para começar, mas, segundo Aguiar, até o final de 2017 deverão estar concluídas. De acordo com o projeto, passarão por reformas a portaria (guarita, banheiros, infraestrutura, parte elétrica, base e telhado) quadra I (telhado, exaustores, quatro vestiários, pintura, elétrica iluminação), ginásio principal (elétrica e iluminação), além da aquisição de materiais esportivos.





Ciclismo





O evento na Cava do Bosque também serviu de espaço para a equipe de ciclismo de Ribeirão apresentar o novo uniforme para o decorrer da temporada. O projeto continua financiado pelo LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) com 100% dos recursos captados por meios de Leis de Incentivo Fiscal.





Oito atletas da equipe apresentaram os uniformes ao lado de autoridades locais e de alunos da rede municipal, alunas do Programa da Terceira Idade (PIC), além de vereadores e empresários.