Com início de corrida turbulento, Hamilton vence no Canadá e diminui diferença para Vettel

Hamilton diminuiu diferença para Vettel no campeonato (Foto: Getty Images)

Lewis Hamilton liderou de ponta a ponta o Grande Prêmio de do Canadá de Fórmula neste domingo (11). Com boa arrancada na frente, o inglês conseguiu guiar o carro sem problemas e vencer sua 56ª corrida na carreira. O pódio foi completado pelo companheiro Valtteri Bottas e por Daniel Ricciardo, da Red Bull Racing.





Por outro lado, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, teve problemas logo no início da prova. O até então líder do campeonato sofreu um toque do holandês Max Verstappen e precisou trocar o bico logo na sexta volta. Vettel ainda voltaria para os boxes para uma troca de pneus, mas com uma corrida de recuperação, terminou na quarta colocação.





A primeira volta ainda reservaria mais surpresas e acidentes. Carlos Sainz, da Toro Rosso, e Kevin Magnussen, da Haas, se tocaram próximos a terceira curva, o que fez o carro de Sainz rodar na pista e atingir Felipe Massa, da Williams, já no meio da curva, o que tirou os dois pilotos da pista. O acidente por pouco não pegou Fernando Alonso, que quase no fim da corrida teve um problema de pane elétrica e abandonou a Grande Prêmio.





Outro a deixar a pista foi Dannil Kvyat, da Toro Rosso, que chegou a ser punido por lagar em posição incorreta, também sofreu com problemas elétricos e abandonou. O próximo GP será daqui duas semanas, no GP da Europa em Baku, no Azerbaijão, no dia 23 de junho.





(Foto: Getty Images)





Destaques da corrida





Um dos destaques fica para o piloto francês Esteban Ocon, da Force India, que completou a prova na sexta colocação, atrás do companheiro de equipe Sérgio Perez. Os dois pilotos protagonizaram alguns pegas nas últimas voltas, após Perez não conseguir ultrapassar Ricciardo. A briga abriu espaço para Vettel, então sétimo colocado, conseguiu a ultrapassagem e terminar na quarta colocação.





Outro destaque vai para Lance Stroll, da Willians, que correu em casa e somou os dois primeiros pontos em sua participação na categoria. Após a saída de Massa, Stroll foi a grande aposta da equipe na corrida, que chegou a fazer ultrapassagens em Alonso e Raikkonen e terminou a prova em 9º lugar.





Classificação do Campeonato





1º Sebastian Vettel (Ferrari) – 141 pontos

2º Lewis Hamilton (Mercedes) – 129 pontos

3º Valtteri Bottas (Mercedes) – 93 pontos

4º Kimi Raikkonen (Ferrari) – 73 pontos

5º Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) – 67 pontos

6º Max Verstappen (Red Bull Racing) – 45 pontos

7º Sergio Perez (Force India) – 44 pontos

8º Esteban Ocon (Force India) – 27 pontos

9º Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) – 25 pontos

10º Felipe Massa (Williams) – 20 pontos