Com Nenê em campo, Vasco vai para cima do Sport e vence em São Januário

(Foto: André Durão)

Por Globo Esporte









O Vasco só pensava em uma coisa: recuperação. Depois de ser goleado em casa pelo Corinthians, na última rodada, a equipe de Milton Mendes precisava da vitória diante do Sport para voltar a crescer na Série A. Objetivo cumprido. Com boa participação de Nenê no segundo tempo e poder de decisão de Luis Fabiano, o time da casa venceu por 2 a 1. Os gols foram marcado pelo Fabuloso e por Douglas pelo time carioca. André descontou para o Leão, de pênalti, no último lance do duelo.





Com a vitória, o Vasco pegou o elevador na classificação. Neste momento, com nove pontos, ocupa a oitava posição - mas pode cair no decorrer da rodada. Já o Sport foi para 13º lugar, com sete. Também pode cair quando todos os jogos acabarem. Na próxima rodada, o Leão encara o São Paulo, na Ilha do Retiro. O Vasco visita a Chape. As duas partidas são na próxima quarta-feira. O do Leão é às 21h45. Do time carioca, às 19h30.





Tem problemas de insônia? Consiga o primeiro tempo do jogo e assista em momentos de necessidade. Os 45 minutos iniciais foram um deserto. De criatividade e de chances ciradas. Sem articulação, o Vasco praticamente não assustou o Sport - que, pelo seu lado, limitou-se a marcar. Muito pouco.





O segundo tempo começou bem diferente de como o primeiro terminara. Pelo menos para uma equipe: o Vasco. Milton Mendes colocou Nenê no lugar de Wellington e, sob a batuta do meia, a equipe cresceu e passou a incomodar o Leão. A mudança de Luxemburgo não deu tão certo (Sander no lugar de Thallyson).O volume de jogo do Cruzmaltino foi coroado no belo gol de cabeça de Luis Fabiano, que abriu o placar. Douglas ampliou no final - e André descontou no último lance do jogo.





Luis Fabiano começou bem demais a Série A. Depois de marcar dois contra o Corinthians, decidiu contra o Leão com belo gol de cabeça e encaminhou a vitória do Vasco. Já são cinco gols na competição - vice-artilheiro, atrás apenas de Henrique Dourado, do Flu, com sete.





No segundo tempo, o Vasco cresceu e construiu a vitória. Muito disso se deveu à entrada de Nenê. O experiente meia deu toque de qualidade à equipe, carente de criação na primeira etapa. O jogador se candidata a voltar ao time titular.





Falta de tentativa não foi, mas a noite não foi feliz para Vanderlei Luxemburgo. O esquema com três volantes não funcionou completamente. No primeiro tempo, conseguiu proteger a equipe - mas não teve força para criar. No segundo tempo, Luxa fez as três mudanças que podia. Colocou Sander, Rogério e Leandro Pereira. Nenhum deles, porém, ajudou o Leão.