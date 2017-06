Comercial é derrotado em casa e perde chance de assumir liderança no sub-20

O Comercial-SP foi derrotado pelo Novorizontino por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (15), pelo Campeonato Paulista Sub-20. Christopher foi o autor do gol aos 20 minutos do segundo tempo, o que impediu o Leão de se aproximar da liderança do grupo 1.





Já a equipe de Novo Horizonte dispara na liderança com 16 pontos e torce para uma derrota do Noroeste, segundo colocado com 14 pontos, que enfrenta o Batatais em casa no sábado (17), às 15h.





No sub-15, o Comercial foi derrotado no Palma Travassos por 2 a 1 pela Inter de Bebedouro e estacionou na terceira colocação, com 18 pontos, um a menos que o líder Batatais, que folgou na rodada. Ainda pelo grupo 3, o Barretos perdeu para a Francana por 2 a 1 e o Sertãozinho empatou com o Botafogo por 1 a 1.





Pelo sub-17, o alvinegro venceu a Inter por 1 a 0, com gol de Paulo aos 35 minutos do segundo tempo, e subiu para a terceira posição com 16 pontos. O líder da chave é a equipe de Bebedouro com 20 pontos, seguido pelo Botafogo com 16 pontos, que venceu o Sertãozinho por 2 a 1. Fechando a rodada, o Barretos goleou a Francana por 4 a 1.