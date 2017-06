Confederação de esgrima convoca 12 para o Mundial, mas paga para apenas dois

Após um ciclo olímpico com mais incentivos financeiros por conta dos Jogos do Rio de Janeiro, algumas modalidades nacionais voltam para a "realidade". A Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) divulgou, nesta terça-feira, a convocação para o Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado entre 21 e 27 de julho, em Leipzig, na Alemanha, com doze atletas, mas com apoio integral para apenas dois deles. Outros dois receberão apoio parcial, apenas as passagens, enquanto os outros oito vão com recursos próprios.





Até os Jogos do Rio, a CBE contava com apoio da Petrobrás, mas depois da Olimpíada, esse patrocínio não foi renovado, e a entidade conta apenas com os recursos da lei piva para se manter. A Lei destina 1,7% dos lucros das loterias federais ao esporte olímpico, e o COB divide esse montante. Para 2017, os recursos caíram cerca de 8% em comparação com o ano anterior.





Os dois atletas que recebem integralmente o apoio são Guilherme Toldo, do florete masculino, e Nathalie Moellhoussen, da espada. Os dois conseguiram, na Olimpíada do Rio, o melhor resultado da história do país, ao avançarem até as quartas de final. Os dois são, ainda, os principais nomes no ranking mundial, ambos entre os 20 melhores.





Athos Schwantes, da espada masculina, e Bia Bulcão, do florete feminino, terão apoio parcial da Confederação. Os outros oito nomes (lista abaixo) terão que viajar com recursos próprios ou de seus clubes.





O Campeonato Mundial é a principal competição da temporada. No último fim de semana, também com apoio para apenas dois atletas, a seleção disputou o Pan-Americano da modalidade no Canadá com 24 atletas, e terminou com cinco medalhas, uma de prata e quatro de bronze.





Equipe para o Mundial





Nathalie Moellhausen - Espada

Naira Ferreira- Espada

Athos_Schwantes - Espada

Alexandre Camargo - Espada

Nicolas Ferreira - Espada

Fabricio Lazaroto - Espada

Ana Beatriz Bulcão - Florete

Guilherme Toldo - Florete

Heitor Shimbo - Florete

Pedro Marostega - Florete

Marco Xavier - Florete

Giulia Gasparin - Sabre





Globo Esporte