Conmebol realiza sorteio da Libertadores e Sul-Americana nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (14), a Conmebol fará o sorteio dos jogos das oitavas de final da Taça Libertadores e da segunda fase da Copa Sul-Americana. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai, na sede da Confederação.





Diferente do que nos outros anos, a entidade dividiu as equipes da Sul-Americana em dois potes. No primeiro aparecem os times remanescentes da Libertadores mais os seis times de melhor campanha na primeira fase da competição. No pote 2 estão as demais equipes, entre elas Sport, Fluminense e Ponte Preta.





A divisão ocorreu para definir as equipes que decidirão a vaga em casa. Os clubes do pote 1 poderão decidir a classificação em seus domínios, dentre eles Corinthians, Flamengo e Chapecoense. Confira como ficou os potes para a Copa Sul-Americana:





Pote 1





Estudiantes (eliminado da Libertadores)

Atlético Tucumán (eliminado da Libertadores)

Flamengo (eliminado da Libertadores)

Chapecoense (eliminado da Libertadores)

Deportes Iquique (eliminado da Libertadores)

Independiente Medellín (eliminado da Libertadores)

Independiente Santa Fe (eliminado da Libertadores)

Junior Barranquilla (eliminado da Libertadores)

Libertad (eliminado da Libertadores)

Olimpia (eliminado da Libertadores)

Sol de America (um dos seis melhores da primeira fase na Sul-Americana)

Arsenal de Sarandí (um dos seis melhores da primeira fase na Sul-Americana)

Universidad Cartolica (um dos seis melhores da primeira fase na Sul-Americana)

Corinthians (um dos seis melhores da primeira fase na Sul-Americana)

Boston River-URU (um dos seis melhores da primeira fase na Sul-Americana)

LDU (um dos seis melhores da primeira fase na Sul-Americana)





Pote 2





Cerro Porteño (PAR)

Racing (ARG)

Independiente (ARG)

Oriente Petrolero (BOL)

Nacional de Potosi

Huracán (ARG)

Fluminense

Fuerza Amarilla (EQU)

Sport

Nacional (PAR)

Deportivo Cali (COL)

Bolívar (BOL)

Palestino (CHI)

Patriotas (COL)

Ponte Preta

Defensa Y Justicia (ARG)





No caso da Libertadores, o sorteio possui a regra de que os primeiros colocados de cada grupo deverão enfrentar os segundos colocados de cada chave, mas não há um sorteio a ser seguido. Neste caso, podemos ter uma disputa entre brasileiros como Santos x Atlético Paranaense, por exemplo.





Relembre as equipes que estarão nas oitavas de final da Libertadores:





Botafogo

Barcelona de Guayaquil

Santos

The Strongest

River Plate

Emelec

San Lorenzo

Atlético-PR

Palmeiras

Jorge Wilstermann

Atlético-MG

Godoy Cruz

Lanús

Nacional-URU

Grêmio

Guaraní-PAR