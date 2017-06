Conte é eleito o melhor técnico do mundo em ranking de revista inglesa

A revista inglesa “FourFourTwo” divulgou nesta sexta-feira os cinco primeiros colocados em seu top-50 de melhores técnicos da temporada. Venceu o italiano Antonio Conte, que conquistou o Campeonato Inglês com o Chelsea. Ele ficou à frente de Zinedine Zidane, vencedor da Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol com o Real Madrid, e Massimiliano Allegri, campeão italiano e vice europeu com a Juventus.





Como esperado, completam o top-5 o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e o português José Mourinho, do Manchester United. Tite, em 15º, é o único representante brasileiro na lista.





Além dele, há somente outros quatro treinadores que não trabalham na Europa: Jorge Sampaoli, técnico da Argentina (21º colocado), Marcelo Gallardo, técnico do River Plate (18º colocado), e os uruguaios Diego Alonso, do Pachuca-MEX (39º colocado), e Guillermo Almada, do Barcelona de Guayaquil (45º).





Globo Esporte