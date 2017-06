Copa Oeste SP Velocross é a atração que abre a temporada Estação Inverno no Ski Mountain Park

O Ski Mountain Park, em São Roque, recebe pelo terceiro ano consecutivo, no dia 25 de junho, a 1ª etapa da Copa Oeste de Velocross 2017. As atividades têm início a partir das 7h30 com a abertura das inscrições e com os treinos livres que acontecem até 10h30. Os roncos das motos de mais de cem atletas dominarão os ouvidos dos visitantes a partir das 11h com a primeira largada.





O velocross tem como principal diferença do motocross a ausência de saltos e obstáculos. Por isso, a prova é disputada em circuito fechado, com um quilômetro de percurso. O tempo de prova é de dez minutos e mais duas voltas, totalizando a média de 15 minutos.





A competição está em sua quarta temporada e a cada ano vem desenvolvendo um trabalho sério e dedicado direcionado ao esporte familiar voltado ao lazer. A estrutura oferecida pela organização e pelo parque garante a segurança e conforto de todos que participam e prestigiam as etapas, assim como as atrações e entretenimentos do Ski Mountain Park.





Durante a temporada, além dos participantes, a Estância Turística de São Roque recebe inúmeros turistas, sendo que a modalidade esportiva, o local do evento e a organização proporcionam total participação da família, onde todos podem desfrutar das variedades turísticas e serviços oferecidos pelo município.





Para Roque Silva, diretor do Ski Mountain Park, receber esse tipo de evento reafirma o compromisso do parque com o esporte. “Abrimos nosso espaço ao esporte porque essa é a nossa essência. Velocross, além de um esporte radical, tem amantes de todas as idades e famílias inteiras apreciam a modalidade”, explica.





O esporte que vem crescendo cada vez mais, serão doze largadas para as dezessete categorias, separadas por idade, nacionalidade da motocicleta (nacional / importada), cilindrada e categorias femininas.





Os dez primeiros colocados ganharão troféus. O piloto que fizer primeiro a curva leva o Troféu Holeshot. As categorias disputadas são: 50cc / 65cc / VX Junior (85cc 2t ou 125cc 4t) / VXFN (Fem.) / VXFE (Fem.) / VX Nac. Amador / VX 2 TEMPOS / VX 200 / VX 230F (CRF TTR) / VX 250+ / VX Intermediária / VX 30 / VX 40 / VX 1 / VX 2 / VX Nacional Força Livre / VX Especial Força Livre.





As inscrições devem ser feitas na secretaria da organização ou por meio da ficha eletrônica disponibilizada via e-mail, contato@copavelocross.com.br





Serviço

Data: 25 de junho

End.: Estrada da Serrinha s/nº - Bairro Cambará – São Roque

E-mail: skipark@skipark.com.br