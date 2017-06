Corinthians cresce em campo, faz 2 a 0 no Santos e assume a liderança do Brasileirão

(Foto: Marcos Ribolli)

O Corinthians dorme o sono dos líderes neste sábado depois de vencer o Santos por 2 a 0, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Avassalador no segundo tempo, o Timão alcançou o resultado com gols de Romero e Jô - que deu a assistência para o paraguaio. O Santos, depois de primeiro tempo equilibrado, sucumbiu na etapa final, não criou nada e ainda teve Bruno Henrique expulso.





O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Santos começou em forte pressão nos primeiros dez minutos. Chegou a ter 68% de posse de bola. Aos poucos, o Corinthians foi crescendo e deixou a partida parelha. Rodriguinho forçou Vanderlei a fazer grande defesa, e logo depois Victor Ramos teve conclusão perigosa dentro da área.





Tudo mudou na etapa final. O Corinthians atropelou o Santos. Fez os dois gols e teve outros dois anulados por impedimento. Mereceu a vitória.





Sexto clássico no ano, sexto gol de Jô. O centroavante vive momento impressionante. Neste sábado, fez golaço, com um giro no ar, e ainda deu assistência para Romero.





O Corinthians chegou a dez pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. Neste domingo, só pode ser ultrapassado por Cruzeiro ou Chapecoense, que se enfrentam em Belo Horizonte. Ambos têm sete pontos. O Timão tem um gol a mais de saldo sobre os catarinenses e dois sobre os mineiros.





O Santos, com apenas três pontos, é o 15º. E corre risco de entrar na zona de rebaixamento. Pode ser ultrapassado por Atlético-MG e Avaí ou Atlético-GO (que se enfrentam em Florianópolis).





Corinthians e Santos voltam a campo na quarta-feira pelo Brasileirão. O Peixe recebe o Botafogo às 21h, e o Timão visita o Vasco às 21h45.





Globo Esporte