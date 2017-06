Cruzeiro é premiado em Cannes com campanha no "Dia Internacional da Mulher"

(Foto: Thiago Parmalat/Light Press)

A campanha #VamosMudarOsNúmeros, realizada pelo Cruzeiro em parceria com a a ONG AzMina na partida contra o Murici-AL, pela Copa do Brasil em 8 de março, conquistou o Leão de Bronze na categoria "Media" (meios de comunicações) no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, considerado um dos principais eventos de publicidade do mundo.





A campanha cruzeirense concorreu com 290 ações realizadas em todo mundo. Dezoito delas eram brasileiras. A ação cruzeirense utilizou dos números das camisas para trazer estatísticas que demonstravam a realidade das mulheres no Brasil. "A cada 2h uma é morta", "A cada 10 jovens, 8 sofreram assédio", "A cada 11 minutos, um estupro", "Apenas 9 em cada 100 deputados", "Salários 30% menores" foram algumas das mensagens estampadas.





Na última segunda-feira, a ação já havia sido finalista da categoria "Promo". Segundo o clube mineiro, a iniciativa também poderá concorrer em outros quesitos do festivo. Em nota publicada no site do Cruzeiro, o presidente Gilvan de Pinho Tavares comemorou a conquista do prêmio na França.





- É com grande orgulho que recebi a notícia da premiação da ação do Cruzeiro. Ao longo dos últimos anos, participamos de várias campanhas sociais com um alto engajamento. Acredito que isso é uma grande responsabilidade dos clubes que têm grandes torcidas. O Leão de Bronze no Cannes Lions só nos encoraja a participar de mais e mais ações. Particularmente, no último ano do meu mandato, recebo essa informação como uma grande conquista de todos os funcionários do Cruzeiro, que trabalharam arduamente para mostrar ao país a necessidade de defender uma causa tão importante, que visa combater a discriminação contra as mulheres. E, nessa oportunidade, queria dedicar esse cobiçado prêmio mundial exatamente a todas essas guerreiras.





