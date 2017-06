Douglas deixa o Gijón e, sem chance no Barça, busca novo clube na Espanha

(Foto: Getty Images)

O lateral-direito Douglas ainda não sabe que camisa vestirá na próxima temporada. O empréstimo do brasileiro ao Sporting Gijón chegou ao fim, e ele não continuará no clube. Após recolher seus pertences, viajou de férias junto da família. Enquanto isso, seu empresário, Marcos Casseb, procura uma nova casa para o jogador.





Douglas tem contrato com o Barcelona até o meio de 2019 e, com pouquíssimas chances na Catalunha, foi emprestado sem custos ao Gijón na última temporada. O Barça não acenou com qualquer possibilidade de utilizar o lateral na próxima temporada e deve reemprestá-lo.





- Estamos conversando com alguns clubes da Espanha. É nossa prioridade, até porque ele está tirando cidadania espanhola agora (e não contará mais como estrangeiro no elenco). Com a cidadania, tudo fica mais fácil. Ficar na Espanha é o desejo dele - disse Casseb, por telefone, ao GloboEsporte.com, sem revelar quais são os clubes.





Aos 26 anos, Douglas também recebeu sondagens do futebol brasileiro, mas não tem qualquer intenção de retornar ao país. A tendência é que ele realmente siga no futebol espanhol.





Em duas temporadas no Barcelona, Douglas enfrentou uma série de lesões e, sem espaço, disputou apenas oito partidas, três como titular, sem ter feito gol. Na última, pelo Sporting Gijón, o lateral-direito voltou a se lesionar, só que menos do que no Barça: foram 23 jogos, 21 como titular, e três gols marcados.





- A temporada não foi fácil, não saiu exatamente como queríamos, porém houve muitas coisas positivas: estar em família, entre amigos, refletir, descansar e voltar com as energias renovadas - escreveu o brasileiro em sua conta no Instagram há duas semanas.