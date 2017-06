Eleição no Conselho: Isaac sugere Chiaretti para unificar chapas no Comercial

Atual presidente do Conselho Deliberativo do Comercial, David Isaac se mostrou fortemente contrário a uma disputa pela principal cadeira do órgão administrativo do clube. A eleição, prevista para acontecer nesta quinta-feira, tem dois candidatos: Fábio Hersi e Alessandro Janiak, que oficializou sua chapa no sábado, último dia previsto para inscrição.





- Sou contra eleição neste momento, rigorosamente contra, não vai agregar em nada uma disputa num momento conturbado. Quando o momento do clube é bom, aí é positivo (ter eleição), dessa maneira, acho que é perda de tempo, vamos gastar energia e não teremos os resultados que o clube necessita - afirmou Isaac.





Desde sábado, o atual presidente do Conselho busca uma solução para evitar a disputa. A ideia de Isaac é sugerir o nome do conselheiro Nilton Chiaretti como candidato de consenso às duas chapas. Ele se reunirá com representantes das candidaturas de Hersi e Janiak nesta segunda-feira.





- Vou sugerir a ambos que suas chapas busquem um nome de consenso. Neste momento o nome seria o Nilton Chiaretti. Eu vou sugerir. Respeito os dois, trabalho com o Hersi no jurídico, e estou ao lado do Janiak no Conselho desde 2006. Eu não estou à vontade em apoiar nem um nem outro.





Em caso de unificação das chapas, o Conselho Deliberativo do Comercial terá que adiar a eleição marcada para esta quinta-feira.





- Vou tentar trabalhar pela conciliação. Ela ocorrendo, nós temos que esticar a eleição para daqui dez ou 15 dias, até para inscrevermos uma nova chapa - concluiu David Isaac.





