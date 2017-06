Exame aponta lesão na coxa, e William Pottker desfalcará Inter por até um mês

Problema para o técnico Guto Ferreira. O atacante William Pottker sofreu lesão muscular na coxa esquerda. De acordo com a assessoria de imprensa do Inter, o período estimado de recuperação é entre três a quatro semanas.





Logo aos cinco minutos de partida contra o América-MG, William Pottker sentiu uma lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda. Teve de ser substituído pelo uruguaio Nico López – o autor do gol colorado no empate em 1 a 1.





O camisa 99 voltou a Porto Alegre ainda na quarta-feira para realizar os exames médicos, no qual apontou a lesão. Sem o atacante, a tendência é de que Nico López recupere a titularidade para os próximos confrontos.





Conforme a previsão do Inter, o atacante deverá desfalcar o Inter por sete partidas. São elas: Santa Cruz (F), Paraná (C), Brasil-Pel (F), Boa Esporte (C), Criciúma (C), Ceará (F) e CRB (F). Pottker ficaria disponível para a partida contra o Luverdense, em 18 de julho, no Beira-Rio. No entanto, a data poderá ser alterada de acordo com a recuperação física.





Pottker vinha sendo um dos principais jogadores do Inter na Série B. Em seis jogos, anotou dois gols e conseguiu três assistências.





Para a partida diante do Santa Cruz, Guto também não poderá contar com Fabinho e D'Alessandro, suspensos. Sem o trio, o treinador convocou Brenner, Roberson e Ceará para integrar o grupo.





Globo Esporte