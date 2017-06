Falcão marca duas vezes, Sorocaba vence o Pato e assume liderança da LNF

(Foto: Danilo Camargo/ Magnus Futsal)

Em jogo de viradas, o Sorocaba Futsal venceu o Pato por 6 a 4, em duelo válido pela sexta rodada da Liga Nacional de Futsal e realizado na Arena no interior paulista. Os gols do Sorocaba foram marcados por Falcão e Rodrigo, duas vezes cada, Arthur e um gol contra. O Pato marcou com Jamur, Roberio, Diego e Simi.





Com o resultado, o Sorocaba chega aos 13 pontos e assume a liderança isolada da competição. Com 10 pontos, o Pato é o sexto colocado na classificação geral.





Na próxima rodada, o Sorocaba volta a jogar pela Liga Nacional de Futsal (LNF), no dia 9 de junho, próxima sexta-feira, contra o Minas, às 20h15, em Belo Horizonte. No sábado, o Pato enfrenta o Concórdia, às 19h, em Santa Catarina.





O jogo





Com o apoio do torcedor que compareceu em bom número na Arena, o Sorocaba não demorou muito para abrir o placar. Leandro Lino sofreu pênati, Falcão foi para a cobrança e marcou após defesa e rebote do goleiro paranaense: 1 a 0.





Na sequência, Rodrigo recebeu na ala e arriscou o chute. A bola passou entre as pernas do goleiro do Pato. Minutos mais tarde, Jamur, que atuou no time paulista em 2015, diminuiu o placar: 2 a 1.





Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Diego carregou desde o meio da quadra, soltou a bomba e empatou a partida. A virada do time paranaense veio em um contra-ataque, Roberio driblou Tiago e colocou o Pato em vantagem: 3 a 2.





O empate do Sorocaba veio novamente em uma cobrança de pênalti e com Falcão. Após toque com a mão do defensor do Pato, Falcão foi para a cobrança e empatou a partida para os donos da casa: 3 a 3.





Nos minutos finais, o time paulista conseguiu novamente ficar à frente no placar após "malandragem" de Leandro Lino, que abriu as pernas após chute de Arthur, enganando o goleiro do Pato e fazendo 4 a 3 para o Sorocaba. No lance seguinte, Simi, mais um ex-jogador do Sorocaba, voltou a empatar a partida.





No minuto final, o Sorocaba marcou duas vezes, primeiro com Rodrigo, e depois em lançamento de Tiago, que desviou no goleiro paranense e entrou: 6 a 4.





Globo Esporte