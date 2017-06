Federer vence Mischa Zverev e avança para as quartas em Halle

(Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP)









Oito vezes campeão em Halle, Roger Federer avançou para as quartas de final do ATP 500 nesta quinta-feira ao vencer o alemão Mischa Zverev por 7/6 (4) e 6/4, em 1h30 de jogo. Nas quartas de final, o primeiro cabeça de chave do torneio e 5º do mundo vai enfrentar outro tenista da casa, Florian Mayers (134º), que surpreendeu o francês campeão de Stuttgart na semana passada, Lucas Pouille.





No primeiro set nenhum dos dois conseguiu ameaçar o saque adversário até o longo 10º game. Federer alcançou três set points e o irmão mais velho de Alexander Zverev precisou arriscar. Foi para a rede, forçou erros do suíço e pressionou no primeiro saque até conseguir confirmar o seu serviço e empatar em 5/5. A parcial foi decidida no tiebreak e o equilíbrio permaneceu até Federer esbanjar categoria com uma bola no fundo em cima da linha e com uma cruzada que lhe valeram a vitória por 7-4.





Os dois tenistas seguiam confirmando os seus serviços no segundo seet. No fim do quinto game, com Zverev em vantagem de 3/2, a partida precisou ser interrompida para o atendimento de uma torcedora que se sentiu mal e deixou a quadra andando. No nono game, o suíço contou com erros do alemão e com uma bela passada quebrou o saque adversário. Servindo para o jogo, Federer chegou à quarta vitória em quatro jogos contra o adversário sem problemas. Foram 38 winners do suíço contra 18 do alemão, e 28 erros não forçados de Federer contra 23 de Zverev.





