Fiorentina anuncia a contratação do zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras

A Fiorentina anunciou em seu site oficial a contratação do zagueiro Vitor Hugo, de 26 anos, que foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. O brasileiro assinará um contrato por quatro temporadas, com opção de renovação por mais um ano. O Valor da transferência ficou na casa de € 8 milhões de euros (R$ 28,6 milhões).





De acordo com a Fiorentina, Vitor Hugo ainda passará por exames médicos na Itália nesta terça-feira antes de assinar contrato com o clube. Ao anunciar a contratação, a Viola exaltou as campanhas do jogador com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2016, e também na conquista da Copa do Brasil de 2015.





A Fiorentina fez apenas uma campanha regular nesta temporada do Campeonato Italiano. O time somou 60 pontos e terminou na oitava colocação, fora da zona de classificação para as competições europeias. A Viola conquistou duas vezes o Calcio em sua história, nas temporadas 1955-56 e 1968-69.





Globo Esporte