Fla não recebe transferência, e Geuvânio fica fora contra o São Paulo

O Flamengo não terá Geuvânio contra o São Paulo. Anunciado na última quarta-feira, há nove dias, o jogador é desfalque na partida de domingo, na Ilha do Urubu. A expectativa agora é da regularização na próxima semana. Na quarta-feira, o time enfrenta o Palestino na estreia da Sul-Americana, enquanto, pelo Brasileiro, tem clássico contra o Vasco, no sábado, em São Januário.





Nos bastidores, o Santos pressiona o Tianjin pelo pagamento de multa de 500 mil euros pelo descumprimento de cláusula contratual que impediria o atleta de assinar com outro clube brasileiro enquanto pertencesse ao clube chinês. Nem o Flamengo nem os representantes do atleta acreditam que isto seja problema para a regularização do atleta.





- Ele já tem contrato de trabalho com o Flamengo. Mas os chineses ainda não enviaram as contra-instruções no sistema da Fifa. Aguardamos isso para o início da próxima semana - disse Bichara Neto, advogado de Geuvânio.





Sem o novo contratado, que assinou por empréstimo de um ano e meio - vindo do Tianjin, da China -, o técnico Zé Ricardo mantém a base que venceu o Santos por 2 a 0 pela Copa do Brasil. O time terá os retornos de Rhodolfo, na zaga, e Éverton Ribeiro no setor ofensivo.





O departamento de futebol fez o pedido do registro de transferência internacional aos chineses logo depois da abertura da janela de transferências no fim da semana passada. Sem a transação registrada na Fifa, a CBF não reconhece o contrato de trabalho do jogador, que não aparece no Boletim Informativo Diário da CBF. O regulamento da competição prevê que o jogador deve estar regularizado até o último dia útil da véspera da partida.





Geuvânio treinou forte nesta semana. Participou e bem de jogo-treino contra o Resende nesta quinta-feira, com a expectativa de ser relacionado contra o Tricolor Paulista. Ele precisa ser regularizado para ter condições de jogo também na Sul-Americana. O Flamengo enfrenta o Palestino na quarta-feira da próxima semana.





Pela 11ª rodada, o Flamengo recebe o São Paulo às 16h, na Ilha do Governador, no domingo. O time deve ir a campo com Thiago, Pará, Réver, Rhodolfo e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego; Everton, Éverton Ribeiro e Guerrero. Com 17 pontos ganhos, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação na tabela do Brasileiro. O líder Corinthians tem 26 pontos.





