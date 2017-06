Gabriel Jesus passa por ressonância e revela que não precisará operar

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)

Gabriel Jesus não irá precisar operar por causa da lesão sofrida no rosto em amistoso contra a Argentina na última sexta-feira. O atacante do Manchester City afirmou nesta terça-feira, em uma rede social, que passou por uma ressonância no local, e realizou uma bateria de exames para verificar a gravidade da fratura. De acordo com o centroavante, ele será reavaliado em 15 dias, mas deve retornar aos gramados em três semanas. Após o fim da temporada na Inglaterra, ele curte férias até a reapresentação pelo City.





- Fala galera! Ontem passei por uma ressonância no rosto e uma bateria de exames e as notícias são BOAS! Minha recuperação está indo muito bem e não vou precisar operar!!!! Serei reavaliado em 15 dias, mas tudo indica que em 3 semanas eu já estarei de volta aos gramados! Muito obrigado a todos que enviaram mensagens, torceram, mandaram energias positivas e oraram por mim! Obrigado também aos doutores Jorge Pagura, Claudio Lotemberg e Sergio Miranda pelo tratamento e atenção!





Gabriel chegou ao Brasil no último domingo, após ser cortado pelo técnico Tite. Jesus foi atingido por Otamendi na derrota do Brasil por 1 a 0 pela Argentina, na sexta-feira, e fraturou a órbita esquerda, região da face que protege o olho. Companheiro do zagueiro no Manchester City, o atacante fez questão de destacar que não houve maldade no lance e revelou que os dois conversaram após a partida.





Sem o atacante, o Brasil venceu a Austrália por 4 a 0 na terça-feira. Diego Souza, que substituiu o centroavante no time titular, marcou duas vezes no amistoso.





Globo Esporte