Goleiro do Paraná se recupera bem após choque com Fred na Copa do Brasil

(Foto: Daniel Teobaldo / Futura Press)









O goleiro Léo, do Paraná, se recupera bem após um forte choque no rosto na derrota do clube por 2 a 0 para o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. Com o olho bastante inchado e um corte no rosto, o goleiro saiu do Estádio Independência direto para o hospital na noite de quarta-feira (31).





O choque com o atacante Fred ocorreu aos 21 minutos do segundo tempo, quando o joelho do atacante bateu no olho do goleiro de forma não intencional. Imediatamente, Fred pediu a entrada dos médicos e a partida foi paralisada. O goleiro deixou o campo consciente e bem orientado e foi encaminhado para o hospital, onde realizou exames de tomografia.





De acordo com a assessoria de imprensa do Paraná, não há suspeita de fratura, mas uma nova tomografia será feita para descartar qualquer suspeita de trauma. O substituto de Léo foi Douglas Baldini, já que o goleiro Marcos não viajou para Belo Horizonte por conta de lesão.





O Atlético avança para as quartas de final da competição, enquanto o Paraná foca suas atenções na série B do Campeonato Brasileiro. A próxima partida é na terça-feira, às 20h30, contra o Londrina, no Estádio do Café.