Grêmio goleia e Flamengo sai na frente nas quartas de final da Copa do Brasil

(Foto: Futura Press)

Com a vitória do Atlético Mineiro na noite desta quinta-feira (29), por 1 a 0 em cima do Botafogo, jogando em Minas Gerais, foi encerrada a fase de ida dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. A volta acontece daqui a quase um mês, nos dias 26 e 27 de julho.





Nos jogos de quarta, o Grêmio não tomou conhecimento do Atlético-PR e goleou em casa por 4 a 0. O tricolor gaúcho conseguiu boa vantagem no primeiro tempo, quando Lucas Barrios fez dois gols aos 22 e 29 minutos, e Kannemann fechou o primeiro tempo aos 32 minutos, deixando a partida leve para os donos da casa.





Mesmo pressionando na segunda etapa, o Atlético ainda viu Everton fazer, aos 41 minutos, o gol para selar a vitória elástica por 4 a 0. A volta acontece no dia 27 de junho, às 21h45, na Arena da Baixada.





Jogando na Ilha do Urubu, o Flamengo fez 2 a 0 no Santos e leva boa vantagem para a volta. O goleiro Vanderlei foi o nome do clube santista no jogo, mantendo o placar de 2 a 0 com boas defesas. Everton e Cuellar foram os autores dos tentos flamenguistas. O segundo jogo acontece dia 26 de julho, ás 21h45, na Vila Belmiro.





No último jogo de quarta-feira, Palmeiras e Cruzeiro empataram em 3 a 3 no Allianz Parque. Após estar vencendo por 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Thiago Neves, Robinho e Alisson, o Verdão buscou o empate com dois gols de Dudu e um de William. A volta acontece no dia 26 de julho, às 21h45, em Belo Horizonte.





Nesta quinta, com gol de Cazares, o Atlético-MG derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Estádio Independência. O atacante Fred chegou a ser expulso na partida, mas o Galo conseguiu levar a vantagem para o próximo confronto. A volta acontece dia 26 de julho, às 19h30, no Estádio Nilton Santos.