Hamilton confirma favoritismo e lidera o primeiro treino livre em Montreal

Começaram nesta manhã de sexta-feira as atividades de pista para o GP do Canadá. Vindo de um final de semana ruim em Monte Carlo, onde chegou em sétimo, Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão em Montreal com a marca de 1m13s809. O inglês foi seguido de Sebastian Vettel, principal rival pelo título, que ficou 0s198 atrás da Mercedes do tricampeão. Valtteri Bottas foi o terceiro, com Kimi Raikkonen em quarto e a dupla da Force India na sequência, com Sergio Pérez em quinto e Esteban Ocon em sexto.





A RBR não foi bem, Max Verstappen foi o sétimo e Daniel Ricciardo o nono. Felipe Massa ficou entre eles, anotando o oitavo melhor tempo. Daniil Kvyat fechou o Top 10, enquanto seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, não conseguiu sequer completar uma volta, após quebra do carro da STR. De volta de uma bem sucedida experiência na Indy, Fernando Alonso mal treinou, marcando apenas uma volta rápida para depois abandonar a pedido da equipe McLaren.